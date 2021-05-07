خطاب نصرالله غاب عن "أمرٍ هام".. ما هو؟

تساءل مراقبون عن سبب تجنّب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التطرق إلى الملف الحكومي في خطابه، مساء اليوم، في وقتٍ يشهد الوضع السياسي الداخلي تأزماً واضحاً مع بروز حديث عن سيناريو اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.

وفي هذا الاطار، قالت مصادر "حزب الله" لـ"لبنان24" إنّه "حالياً لا حلحلة أبداً على صعيد الملف الحكومي"، مشيرة إلى أن "الحزب يتابع مجريات الاحداث القائمة على هذا الملف من دون أي تعليق عليها، خصوصاً الحراك الفرنسي والمبادرة الروسية الأخيرة التي أدت إلى ذهاب الحريري إلى موسكو وبعده النائب جبران باسيل".

وقالت المصادر إن "نصرالله لم يتجاهل الملف الحكومي بل أكد مراراً على الصيغة التي يأمل في تحقيقها للخروج من الأزمة"، وأضافت: "المتابعة مستمرة، والأمين العام كشف عن موقفه من الشأن الحكومي، وهو يؤكد على حلحلة سريعة لوقف الانهيار. وبالنسبة لنا، فإنه لا حل قريب يلوح في الأفق، والأمور على حالها".