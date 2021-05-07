لبنان

الدفاع المدني أهمد حريقاً في صهريج للمحروقات في وادي خالد

Lebanon 24
07-05-2021 | 22:37
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اندلع حريق بشكلٍ مفاجئ في صهريج محمل بالمحروقات على طريق عام وادي خالد في محلة المصلبية، ما احدث حالاً من الذعر عند الاهالي.

وحضرت فوراً سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني وعملت على اخماد النيران للحؤول توسع رقعتها.
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