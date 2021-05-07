21
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الدفاع المدني أهمد حريقاً في صهريج للمحروقات في وادي خالد
Lebanon 24
07-05-2021
|
22:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلع حريق بشكلٍ مفاجئ في صهريج محمل بالمحروقات على طريق عام وادي خالد في محلة المصلبية، ما احدث حالاً من الذعر عند الاهالي.
وحضرت فوراً سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني وعملت على اخماد النيران للحؤول توسع رقعتها.
مواضيع ذات صلة
دياب يعزي الكاظمي بقتلى حريق مستشفى بغداد: نضع امكانات لبنان الطبية بتصرف العراق
Lebanon 24
دياب يعزي الكاظمي بقتلى حريق مستشفى بغداد: نضع امكانات لبنان الطبية بتصرف العراق
07/05/2021 23:32:58
07/05/2021 23:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون أبرق الى الرئيس العراقي معزيا بشهداء حريق مستشفى بغداد ووضع قدرات لبنان الطبية لمعالجة الجرحى
Lebanon 24
الرئيس عون أبرق الى الرئيس العراقي معزيا بشهداء حريق مستشفى بغداد ووضع قدرات لبنان الطبية لمعالجة الجرحى
07/05/2021 23:32:58
07/05/2021 23:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"المجاعة قادمة".. موقع ألماني يكشف عن سيناريو قاتم في لبنان
Lebanon 24
"المجاعة قادمة".. موقع ألماني يكشف عن سيناريو قاتم في لبنان
07/05/2021 23:32:58
07/05/2021 23:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك عنيف قرب القنصلية اللبنانية في القدس.. هذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
اشتباك عنيف قرب القنصلية اللبنانية في القدس.. هذا ما حصل (فيديو)
07/05/2021 23:32:58
07/05/2021 23:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
هل انتبه أحد الى هذه المسألة؟
Lebanon 24
هل انتبه أحد الى هذه المسألة؟
01:30 | 2021-05-07
07/05/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن الصاروخ الصيني ومكان سقوطه (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن الصاروخ الصيني ومكان سقوطه (فيديو)
09:10 | 2021-05-07
07/05/2021 09:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إحداهن تملك 65 مليون دولار.. تعرفوا إلى ثروات نجمات لبنان
Lebanon 24
إحداهن تملك 65 مليون دولار.. تعرفوا إلى ثروات نجمات لبنان
03:30 | 2021-05-07
07/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة جديدة للدولار.. كم بلغ سعر الصرف عصراً؟
Lebanon 24
قفزة جديدة للدولار.. كم بلغ سعر الصرف عصراً؟
09:52 | 2021-05-07
07/05/2021 09:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سجالٌ عنيف بين وهّاب ومنسق إعلام "المستقبل" محوره "صرامي وسواعير وقواد وأدوات تسلية في باريس"!
Lebanon 24
سجالٌ عنيف بين وهّاب ومنسق إعلام "المستقبل" محوره "صرامي وسواعير وقواد وأدوات تسلية في باريس"!
03:50 | 2021-05-07
07/05/2021 03:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:14 | 2021-05-07
"المجاعة قادمة".. موقع ألماني يكشف عن سيناريو قاتم في لبنان
14:51 | 2021-05-07
البطريرك الراعي: لا بدّ من الإسراعِ في عقد مؤتمر أممي
14:42 | 2021-05-07
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
14:01 | 2021-05-07
خطاب نصرالله غاب عن "أمرٍ هام".. ما هو؟
13:50 | 2021-05-07
إلى اللبنانيين.. تفاصيل هامة عن دعم الدواء وتكلفة العمليات الطبية
13:39 | 2021-05-07
العثور على مواطن جثة داخل منزله في كوسبا
فيديو
قصة لا تصدّق.. اختفت لأشهر مكتفية بتناول العشب والماء!
Lebanon 24
قصة لا تصدّق.. اختفت لأشهر مكتفية بتناول العشب والماء!
08:00 | 2021-05-07
07/05/2021 23:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يعاقب فتاة مزعجة بطريقة غير متوقّعة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يعاقب فتاة مزعجة بطريقة غير متوقّعة! (فيديو)
06:00 | 2021-05-07
07/05/2021 23:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)
03:00 | 2021-05-07
07/05/2021 23:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact