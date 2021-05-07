الدفاع المدني أهمد حريقاً في صهريج للمحروقات في وادي خالد

اندلع حريق بشكلٍ مفاجئ في صهريج محمل بالمحروقات على طريق عام وادي خالد في محلة المصلبية، ما احدث حالاً من الذعر عند الاهالي.



وحضرت فوراً سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني وعملت على اخماد النيران للحؤول توسع رقعتها.