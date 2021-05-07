"المجاعة قادمة".. موقع ألماني يكشف عن سيناريو قاتم في لبنان

نشر موقع "تاغس شاو" الألماني تقريراً سلط من خلاله الضوء على الأزمة السّياسية والاجتماعيّة التي يشهدها لبنان، وسط مخاوف من انتشار المجاعة بحلول نهاية الشهر.
وقال الموقع، في هذا التقرير، إنّ فساد النظام السّياسي وتدهور الاقتصاد ووباء كورونا تعد من العوامل الأساسيّة التي تفاقم الأزمة في لبنان.
وفي ظل تزايد أسعار الموادّ الغذائية بشكل مطرد والفقر المدقع، فإنه من المحتمل أن تشهد البلاد مجاعة بحلول نهاية الشهر.
ولفت غبريل إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على صياغة خطة إصلاح شاملة للاقتصاد والميزانية العامّة حتى تتمكن من تحسين الظروف الاجتماعية والوضع النّقدي.
ومع هذا، فقد ذكر الموقع أنّ التّوقعات تشير إلى أنه بحلول نهاية الشّهر، أي مع انتهاء شهر رمضان، ستنفد احتياطيات لبنان من النّقد الأجنبي، وتقل الإعانات المالية للأغذية الأساسية، لتعود الأسعار للارتفاع من جديد.