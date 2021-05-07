لبنان

مشكلات تواجه المؤسسات التعليمية

Lebanon 24
07-05-2021 | 17:03
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تواجه مجمل المؤسسات التعليمية، في المراحل المختلفة، مشكلات حقيقية، لجهة الرواتب، والتجهيزات، وهجرة الكادر التعليمي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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