لبنان

عملية تفكيك المنظومة الحاكمة وُضعت فعلاً على السكّة

Lebanon 24
07-05-2021 | 17:13
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يعتقد خبير في استراتيجيات التدخل في شؤون المنطقة دولياً، ان عملية تفكيك المنظومة الحاكمة، وُضعت فعلاً على السكة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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