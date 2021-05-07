لقاء لودريان مع عون لم يكن على مستوى الزيارة

وصف مصدر دبلوماسي عبر "اللواء" لقاء الوزير الفرنسي مع الرئيس ميشال عون بأنه "لم يكن على مستوى الزيارة ولا بأهميتها، كاشفا ان "رئيس الجمهورية حاول تهميش موضوع تشكيل الحكومة الذي تناوله جانبيا ليوجه الاتهام بتعطيل عملية التشكيل الى الرئيس المكلف، ليسترسل بحديثه في التركيز على التدقيق الجنائي واسترجاع الاموال المهربة إلى الخارج فيما بدا للوزير لودريان مندهشا لتحويل الحديث عن عرقلة تاليف الحكومة باتجاه أقل أهمية باعتبار ان عملية التشكيل تتقدم في الوقت الراهن على سائر الملفات المطروحة،ما اضطر الوزير الفرنسي إلى التدخل للقول اكثر من مرة ان الذين يعطلون تشكيل الحكومة هم من ضمن فريقك السياسي".