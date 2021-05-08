برّي يتمسّك بالحريري

كشفت معلومات عبر صحيفة "اللواء" أنّ "تواصلاً حصل في الساعات الماضية بين الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس "الحزب التقدمي الأشتراكي" وليد جنبلاط، ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، بهدف تنسيق المواقف ودعم الحريري في مسعاه لتشكيل الحكومة، بموازاة الحلف القائم بين فريق بعبدا وحزب الله".وأكدت المعلومات أن "برّي يواصل اتصالاته في اطار المساعي ومنها مع "حزب الله" الذي اكد انه لا يزال يتمسك بالحريري رئيساً للحكومة".