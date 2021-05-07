لبنان

عودة الحرارة للملف الحكومي ليست قريبة

Lebanon 24
07-05-2021 | 18:35
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قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "ما يفهم من أجواء متقاطعة بشأن الملف الحكومي يوحي بأن عودة الحرارة لهذا الملف ليست قريبة حتى أن زيارة وزير الخارجية الفرنسية لم تتمكن من اذابة الجليد وهو في الأصل لم يرغب في التدخل واكتفى بالاستماع الى وجهات النظر لكنه حذر مرارا وتكرارا من تدهور الوضع".

ولفتت المصادر إلى أن "كلفة الانتظار بدأت تطول ولا سيما إذا كان الانتظار يتصل بتطور الخارج"، مؤكدة أن "لقاءات لودريان مع عدة مجموعات من الحراك عن سابق تصميم يحمل عدة رسائل ونتائجها تظهر قريبا لاسيما أن الدلالات واضحة هذه المرة فبعدما كان التركيز على دور الأحزاب السياسية في إجراء الالتزامات المطلوبة اضحى مغايرا وذلك انطلاقا مما سمع في هذه اللقاءات".

وأوضحت أنه "في كل الأحوال لا بد من ترقب مسار الأوضاع مع العلم ان الأزمات في لبنان تكثر والحلول مفقودة حتى الترقيع لم يعد ينفع".
المصدر: اللواء
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