لبنان

عقود البنية التحتية... الى التحقيق

Lebanon 24
07-05-2021 | 21:21
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تلقت جهات خارجية تقريراً تفصيلياً حول آليات محاصصة المشتريات العامة المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الكبيرة، يتضمن مجموعة بيانات لجميع عقود الشراء المتعلقة بالبنية التحتية الممنوحة بين عامي 2008 و2018 من قبل مجلس الانماء والإعمار في لبنان.
المصدر: نداء الوطن
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