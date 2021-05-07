لبنان

دعم الاسمدة الى الواجهة

Lebanon 24
07-05-2021 | 21:24
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ذكر ان الهدر في ملف الدعم المخصص للاسمدة والاعلاف بلغ عشرة ملايين دولار حيث بيعت معظم الكميات بواسطة التجار على اساس سعر الصرف في السوق السوداء.
المصدر: نداء الوطن
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الدعم

الهدر

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