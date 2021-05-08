لبنان

بدء الاستعداد لمرحلة حكومية جديدة

Lebanon 24
08-05-2021 | 06:46
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كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"الديار" أن "القوى السياسية الرئيسية بدأت بالاستعداد لمرحلة ما بعد اعتذار الحريري لتحديد شكل الحكومة الواجب تشكيلها بعد انتهاء المبادرة الفرنسية وبالتالي تحررها من التزامها بتشكيل حكومة اختصاصيين، لافتة الى جملة اسماء لخلافة الحريري يجري التداول بها، الا ان ما قد يبدي حظوظ احدها، هو قدرته على الحصول على اكبر عدد ممكن من اصوات النواب".
 
المصدر: الديار
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