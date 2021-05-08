جنبلاط منزعج جدا

عبّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن انزعاجه الشديد من الصورة التي عكسها وزير الخارجية الفرنسية لودريان من خلال لقاءاته في بيروت، حيث وضع معرقلي المبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة الجديدة في سلة واحدة مع المسهّلين".

ونقل زوار جنبلاط "ان حركة لودريان لم تثمر نتيجة إيجابية، بل وأكثر من ذلك انتهت إلى تعميم غير منطقي في رمي مسؤوليات التعطيل، وقد ساوى بين المعرقلين وأولئك الذين سهّلوا لأقصى الحدود المبادرة الفرنسية".

ونقل الزوار عن جنبلاط "انه قام بمبادرة تجاه عون لكسر الجمود الحكومي، ما اغضب الحريري واثار استياء القاعدة الجنبلاطية وايضا جمهور "المستقبل"، ومع ذلك جاء لودريان ووضعنا جميعا "قشة لفة" في سلة واحدة، وهذا التعميم لم يقنع احدا وهو غير منطقي".