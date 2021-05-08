لبنان

جنبلاط منزعج جدا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-05-2021 | 08:15
A-
A+
Doc-P-820653-637560585805009988.jpg
Doc-P-820653-637560585805009988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عبّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن انزعاجه الشديد من الصورة التي عكسها وزير الخارجية الفرنسية لودريان من خلال لقاءاته في بيروت، حيث وضع معرقلي المبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة الجديدة في سلة واحدة مع المسهّلين".

ونقل زوار جنبلاط "ان حركة لودريان لم تثمر نتيجة إيجابية، بل وأكثر من ذلك انتهت إلى تعميم غير منطقي في رمي مسؤوليات التعطيل، وقد ساوى بين المعرقلين وأولئك الذين سهّلوا لأقصى الحدود المبادرة الفرنسية".

ونقل الزوار عن جنبلاط "انه قام بمبادرة تجاه عون لكسر الجمود الحكومي، ما اغضب الحريري واثار استياء القاعدة الجنبلاطية وايضا جمهور "المستقبل"، ومع ذلك جاء لودريان ووضعنا جميعا "قشة لفة" في سلة واحدة، وهذا التعميم لم يقنع احدا وهو غير منطقي".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2021-05-08
02:23 | 2021-05-08
02:15 | 2021-05-08
02:00 | 2021-05-08
01:45 | 2021-05-08
01:30 | 2021-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website