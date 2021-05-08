لبنان

"سابقة فرنسية" تثير الاستغراب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-05-2021 | 08:45
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خالف وزير خارجية فرنسا جان لوي لودريان تقليدا فرنسيا قديما  قضى بزيارة  اي مسؤول فرنسي يأتي الى لبنان البطريرك الماروني، كتعبير عن العلاقة التاريخية الوطيدة بين بكركي  وفرنسا.

ورغم ان اتصالات اولية جرت بين المعنيين بترتيب مواعيد الوزير الفرنسي وبكركي، الا ان لودريان  قرر ان يكتفي بجدول اللقاءات التي حصلت، من دون تقديم اي تفسير.

اوساط بكركي الممتعضة من خطوة لودريان اكتفت بالقول" صحيح ان ما حصل يشكل سابقة لكن ربما للوزير ظروفه،  وهذا الامر لا يلغي حرص بكركي على العلاقة التاريخية الوطيدة مع فرنسا".

وعبرت اوساط بكركي ايضا عن انزعاجها من بعض المواقف التي يدلي بها "مقربون من ابناء الطائفة" والتي تزعم مواقف منسوبة للبطريرك غير صحيحة او فيها  الكثير من الاجتهاد".

لبنان

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