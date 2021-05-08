هل ينقل روكز ترشيحه إلى خارج كسروان؟

تطرح الأوساط السياسية احتمالية أن ينقل النائب العميد شامل روكز ترشيحه في الانتخابات النيابية المقبلة من دائرة جبل لبنان الأولى التي تضم قضاءَيْ كسروان وجبيل التي ترّشح فيها في الانتخابات الأخيرة عام 2018 إلى دائرة أخرى قد تكون دائرة الشمال الثالثة التي تضمّ أقضية البترون، بشرّي، الكورة وزغرتا.وتسأل الأوساط ما إذا كان روكز سيكون مرشحاً عن المقعد الماروني في قضاء البترون مسقط رأسه (مواليد بلدة شاتين البترونية)، ليكون بمواجهة عديله رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، الذي هو على خلاف معه في الطروحات السياسية الحالية.تجدر الإشارة إلى أنّ روكز كان ضمن مقعده النيابي في كسروان في الانتخابات الأخيرة "على الحفّة"، حيث اعتبر آنذاك أنّه تعرّض لمؤامرة لإسقاطه وقال إنّ الحرب ضده خسّرته 6 آلاف صوت.