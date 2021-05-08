لبنان

"أسترازينيكا" إلى الواجهة مجددًا... إلى ما هم دون الـ30 اقرأوا هذا الخبر جيدًا

أيسر نور الدين Aysar Nour el Dine

|
Lebanon 24
08-05-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-820676-637560664811482649.jpg
Doc-P-820676-637560664811482649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يخيم على اللبنانيين بالأخص الشباب منهم (تحت الـ30 عاماً) خوفٌ صحيٌّ كبيرٌ من لقاح أسترازينيكا خصوصاً بعد تلقيهم العديد من الأخبار التي تثير القلق منه كان آخرها يوم أمس، الجمعة، إثر وفاة الشاب، محمود الحلبي، البالغ من العمر ثلاثين عامًا، بعد ثلاثة أيام على تلقيه اللقاح، علماً أنه لم يحدد سبب الوفاة بعد، وما إذا كان مرتبطاً باللقاح، أو بسبب وجود أعراض صحية سابقة.

وفي هذا الوقت، كان عددٌ من الإعلاميين والأساتذة قد تجرأوا وأخذوا لقاح أسترازينيكا رغم توصية اللجنة العلمية في السابق عدم تلقيه لمن هم دون الثلاثين عامًا مستندين إلى الرسائل التي وردتهم من منصة التسجيل للقاح، في حين لا يزال البعض الآخر مترددًا من تلقي هذا اللقاح خوفاً من الأضرار التي يمكن أن تنتج عنه.


عضو اللجنة العلمية في وزارة الصحة، والبروفسور في الأمراض الجرثومية والمعدية، جاك مخباط، أكد لـ"لبنان 24"، أن "قرار اللجنة العلمية للتلقيح كان واضحًا بعدم استعمال لقاح أسترازينيكا للذين هم دون الـ30 عامًا"، مشيرًا إلى أن "لغطًا قد حصل عندما اتخذ قرار تلقيح الصحافيين حيث أرسلت المنصة المخصصة للقاحات الرسائل إلى الجميع من دون الانتباه إلى العمر".

توازيًا، وبالرغم من أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن لا مانع في أن يُعطى لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 18 عامًا، لفت مخباط إلى أن "أي دولة لم تمتثل لهذا القرار"، مشيرًا بالتحديد إلى بريطانيا "التي لديها أكبر تجربة باللقاح إذ أقرت استخدامه لمن هم فوق الـ30 عامًا"، قبل أن تعود اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في بريطانيا وتوصي بأن يحصل الأشخاص الذين هم دون الـ40 عامًا على لقاحٍ غير أسترازينيكا بسبب المخاوف من حدوث جلطات دم نادرة للغاية خصوصًا بين الشباب.

وعن الخطر الذي قد يسببه "أسترازينيكا"، أشار مخباط إلى أنه "مبدئيًّا لا يوجد فرقٌ بين اللقاحات بالنسبة للفعالية، لكن الخطر الناتج عن اللقاح هو فقط لمجرّد أول أسبوعين من بعد تلقي الجرعة الأولى"، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الجلطات تم التصريح عنها عند تناول لقاح الأسترازينيكا أو الجونسون، في حين لم يكن هناك حالات معترف بها عند تناول اللقاحات الأخرى".

لمن تلقوا اللقاح وهم تحت الـ30...ما العمل؟
وفي حين أن العديد من الإعلاميين والأساتذة الذين هم دون سن الثلاثين أخذوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، أكد مخباط أن بإمكانهم في الجرعة الثانية أن يتلقوا جرعة من غير لقاح في حال كانوا يتخوفون من تلقي لقاح أسترازينيكا مرة أخرى، لافتًا إلى عدم وجود خطر على صحتهم في حال قرروا التوجه إلى لقاحٍ آخر في الجرعة الثانية.

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

أيسر نور الدين Aysar Nour el Dine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:56 | 2021-05-08
04:52 | 2021-05-08
04:43 | 2021-05-08
04:38 | 2021-05-08
04:38 | 2021-05-08
04:25 | 2021-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website