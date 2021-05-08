"الخارجية" تدين الهجمة الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس واقتحام المسجد الأقصى

تدين وزارة الخارجية والمغتربين الهجمة الإسرائيلية التي يتعرض لها الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة حيث يعمل المستوطنون على تهجير أبناء حي الشيخ جراح تحت مرأى العالم بأسره، في سلوك لا يختلف عن ممارسات التطهير العرقي، كما تدين بأشد التعابير اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والإعتداء الهمجي والوحشي على المصلين الأبرياء بالقنابل الصوتية والغاز والرصاص المطاطي، في انتهاك صارخ وسافر لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية.وتدعو الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لردع إعتداءات العدو الإسرائيلي المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والمسجد الأقصى، مشددة على ضرورة مواجهة التعنّت الإسرائيلي المستمر ووقف الأعمال الإستيطانية والتهجيرية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.وتجدد وزارة الخارجية والمغتربين تضامن لبنان مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة على حقّه بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وذلك على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الصادرة في بيروت عام 2002.