موجة حرّ تبدأ اليوم وترافقنا حتى صباح الاثنين.. هكذا سيكون طقس الويك آند

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية. كما تنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء مع رياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال لبعض الامطار الخفيفة الداخلية. وجاء في النشرة الاتي:



في التفاصيل، يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم السبت بكتل هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وتستمر حتى صباح الاثنين حيث تنحسر تدريجيا.اليوم السبت: قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية. كما تنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء مع رياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال لبعض الامطار الخفيفة الداخلية.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 28 درجة، في الداخل من 11 الى 34.- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.- الانقشاع: متوسط اجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 %.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 22°م.- الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 43:05 ساعة غروب الشمس: 27:19