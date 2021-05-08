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لبنان
إزالة البسطات والمخالفات في شارع عزمي وساحة جمال عبدالناصر في طرابلس
Lebanon 24
08-05-2021
|
04:38
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أزالت شرطة بلدية طرابلس البسطات والكراسي وطاولات المقاهي والمخالفات أمام المحال التجارية على طول شارع عزمي ومتفرعاته، إفساحا في المجال أمام المتسوقين في نهاية شهر رمضان المبارك، وقبيل عيد الفطر السعيد، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
كذلك، أزالت دوريات الشرطة البلدية بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش، البسطات في ساحة جمال عبد الناصر في التل، بعدما وجهت إنذارات شفوية لأصحابها قبل أيام بضرورة إزالتها، بعدما تحولت الساحة الى مسرح للبسطات المخالفة الأمر الذي أعاق حركة المارة والسيارات وتسبب بازدحام خانق.
وقال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق: "نحن مع المحافظة على لقمة الفقراء، لكن ما نشاهده في شوارع طرابلس وساحاتها فاق المعقول، وتفلتت الأمور من عقالها لكثرة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، وارتفعت صرخة أهالي طرابلس وأصحاب المحال التجارية من التعديات والمخالفات وانتشار البسطات العشوائية، وعلى جميع إخواني وأهلي في طرابلس أن يعلموا أن حرية الفرد منهم تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين، وعليه أطلقنا هذه الحملة حفاظا على الأملاك العامة والخاصة وللتخفيف من حدة الاحتقان والازدحام الذي يعيق حركة المارة والسيارات قبيل عيد الفطر السعيد".
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