"المعلومات" توقف شبكة لتهريب المحروقات المدعومة.. وتضبط الآليات والمواد (صورة)

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:
توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام إحدى شبكات تهريب المحروقات، بالتحضير لعملية تهريب كميات من مادتَي المازوت والبنزين المدعومتّين، بواسطة آليات مجهّزة بخزّانات مخصّصة لهذه الغاية، وذلك عبر مسلك عكار – الهرمل، ومنها إلى داخل الأراضي السورية.
جرى حجز الآليات المذكورة وضُبِطَت المواد المهرّبة، وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.