لبنان

"المعلومات" توقف شبكة لتهريب المحروقات المدعومة.. وتضبط الآليات والمواد (صورة)

Lebanon 24
08-05-2021 | 04:43
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام إحدى شبكات تهريب المحروقات، بالتحضير لعملية تهريب كميات من مادتَي المازوت والبنزين المدعومتّين، بواسطة آليات مجهّزة بخزّانات مخصّصة لهذه الغاية، وذلك عبر مسلك عكار – الهرمل، ومنها إلى داخل الأراضي السورية.


كثّفت الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية على المسالك التي من المحتمل أن تتم فيها هذه العمليات، بهدف تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم.

بتاريخ 6-5-2021 وبنتيجة المتابعة، نفّذت دوريات الشعبة كميناً على طريق عام بَينو – العيون، تم في خلاله ضبط ثلاث آليات: إحداها سيّارة "مرسيدس لون أبيض"، للكشف والمراقبة، وآليتَي بيك أب، الأولى نوع "تويوتا لون أزرق" دون لوحات مجهّزة بخزان حديدي يحتوي على /4000/ ليتر من مادة المازوت المدعومة، والثانية نوع " DYNA" لون أبيض دون لوحات مجهّزة أيضا بخزّان بلاستيكي يحتوي على/4100/ ليتر من مادّة البنزين المدعومة، كما تم توقيف كلٍّ من:

ع. س. (مواليد عام 1974، لبناني)
م. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)
أ. س. (مواليد عام 2002، لبناني)
م. س. (مواليد عام 2002، لبناني)

جرى حجز الآليات المذكورة وضُبِطَت المواد المهرّبة، وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

 

 

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