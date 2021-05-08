تحتوي نسبا مرتفعة من الأعفان ومتبقيات المبيدات السامة.. توقيف باخرة أرز فاسدة في مرفأ طرابلس

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أن "فريقا في مركز الحجر الصحي الزراعي ضبط في مرفأ طرابلس باخرة من الأرز الفاسد تحتوي نسبا مرتفعة من الأعفان ومتبقيات المبيدات السامة، قادمة من الصين بكمية 31 ألف طن، ومنعت الباخرة من تفريغ حمولتها".وطمأنت الوزارة اللبنانيين الى "دورها في التشدد بالرقابة على كافة المعابر الحدودية، حرصا منها على صحة المواطنين وسلامة الغذاء".