لبنان

في حلبا...سقوط عمودين إسمنت من إحدى الشاحنات وهذا ما سبباه (صور)

Lebanon 24
08-05-2021 | 11:18
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سقط عمودان إسمنت من إحدى الشاحنات في حلبا مما تسبب في زحمة سير.

ويتم العمل على معالجة الموضوع.

 

 

 

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عمود

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