وليد البعريني: بعض السياسيين باعوا حسهم الوطني

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني الى أن "مؤشرات رفع الدعم بدأت تتكرس كأمر واقع، من دون أن تترافق مع أي إجراء عملي للتخفيف من معاناة الناس أو ضبط الاسعار"، وأضاف: "ما حذرنا منه مرارا وناشدنا الجميع التحلي بالمسؤولية لتفادي الوصول إليه بات واقعا أمامنا".وختم: "باع بعض السياسيين الحس الوطني مقابل مطامعهم، ولم يبق للناس المتروكين لمصيرهم إلا انتظار الانفجار الاجتماعي الآتي".