واكيم: لا يجوز مواصلة ابتزاز الناس بتخييرها بين العتمة وسرقة أموالها

لفت عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم أنه "سمعنا على لسان بعض الجهابذة "تهبيط حيطان" على الشعب اللبناني بالظلمة والعتمة وعظائم الأمور بعد ان اتّخذ المجلس الدستوري قرارًا بوقف تنفيذ قانون السلفة... التي كانت ستقضي على ما تبقى من ودائع المواطنين"، مشيرًا إلى أنه "كان حريًّا بهؤلاء الحريصين على مصالح الناس أن يعترضوا ويواجهوا كلّ ما كان يجري في وزارة الطاقة في السنوات العشر الأخيرة، والذي أدى إلى ما يفوق الـ ٢٥ مليار دولار خسائر متراكمة من جراء طريقة العمل في هذه الوزارة، ومما حول شركة كهرباء لبنان إلى ثقب أسود يقضي على القرش الأبيض للبنانيين".وأكد، في بيان، أنه "لا يجوز مواصلة ابتزاز الناس بتخييرها بين العتمة، وبين سرقة أموالها من الاحتياطي الالزامي، خصوصًا أنّ السلفة الحالية سيتبعها سلفة أخرى، وهكذا دواليك"،مشيراً إلى أنه "ستكون جريمة كبرى أمام الله والناس استعمال ما تبقى من الأموال الخاصة لقسم من المواطنين في ثقب الكهرباء الأسود"، ومشددًا على أن "الحلّ يكون بتغيير فوري في إدارة شركة كهرباء لبنان، وبإدارة وزارة الطاقة، فهذا وحده كفيل بتوفير ٢٠٠ مليون دولار في أشهر قليلة وبولوج الحلول الفعلية المستدامة وليس الى مزيد من سرقة ونهب اليسير المتبقي من حساب الشعب اللبناني".