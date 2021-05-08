لبنان

القوى الأمنية كانت تبحث عنه منذ أشهر...فوج حرس بيروت توقف مطلوبًا

Lebanon 24
08-05-2021 | 07:13
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه "حوالي الساعة الواحدة من منتصف ليل الجمعة-السبت الواقع فيه 8-5-2021، وخلال قيام دورية من فوج حرس بيروت بجولة في شارع الحمراء- اللبان، اشتبهت بأحد الاشخاص على متن دراجة كهربائية ( توك توك) حمراء اللون، فأوقفته على الفور حيث تبين أنه سوري الجنسية يدعى( ع.ح) والدراجة التي كان يقودها من دون أوراق قانونية، تم اقتياده من قبل عناصر الدورية الى أقرب مركز أمني، وخلال تسليمه تبين أنه أحد المطلوبين والقوى الأمنية تبحث عنه منذ أشهر، وسبق لها أن اوقفت أحد اشقائه بجرائم مختلفة، تم تسليمه مع الدراجة المضبوطة إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني".
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