هجرة الموت إلى الواجهة مجدّداً... إحباط عملية تهريب 51 شخصاً إلى قبرص

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص الأجانب إلى خارج الأراضي اللبنانية، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 2021-5-4، من توقيف /51/ شخصًا من التابعيّة السوريّة (/39/ ذكرًا راشدًا، و /5/ نساء راشدات، و/7/ أطفال قُصَّر)، كانوا متوجّهين إلى قبرص عبر البحر، وذلك في بلدة أنفة الحريشة / شاطىء البحر.بالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنهم كانوا بانتظار قارب ليقلّهم من الشاطئ المذكور باتجاه قبرص، لقاء دفع مبلغ /2500/ دولار أميركي عن كل شخص عند الوصول.وقد اشتبهت القوّة بثلاثة أشخاص ضالعين في عملية التهريب غير الشرعيّة، وهم كلًّ من:ن. د. (مواليد عام 1989، سوري الجنسيّة)م. م. (مواليد عام 1978، سوري الجنسيّة)خ. ع. (مواليد عام 1997، سوري الجنسيّة)باستماع إفاداتهم أنكروا علاقتهم بالقضيّة، وتبيّن أنّهم تعاونوا في عمليّة التهريب مع شخصين أحدهما موجود في لبنان وملقّب بـ "أبو محمود"، والثّاني في قبرص وملقّب بـ "أبو يعرب".التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين في هذه العملية.