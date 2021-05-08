وصول الجراد إلى خراج بلدة ميمس... وهذا ما طلبه قائمقام حاصبيا

تابع قائمقام حاصبيا رواد سلوم، مسألة ظهور أعداد بسيطة من الجراد في خراج بلدة ميمس، حيث أجرى اتصالات عدة مع أجهزة الوزارات المعنية في القضاء ومع رئيس إتحاد بلديات الحاصباني لتأمين المبيدات المطلوبة بهذا الخصوص والتحسب لظهور موجات أكبر، حيث أعطى توجيهاته بهذا الخصوص طالبا من الإدارات المعنية، البقاء على جهوزية تامة لمواجهة أي مستجد، طالبا من المزارعين إبلاغ الإدارات المعنية فور مشاهدتهم لأي أسراب من الجراد.