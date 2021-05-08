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لبنان
حبشي: سلفة للكهرباء بحجة الهروب من العتمة بددت أموال اللبنانيين
Lebanon 24
08-05-2021
|
10:05
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رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، في بيان، أن "سلفة للكهرباء بحجة الهروب من العتمة بددت أموال اللبنانيين بمليارات الدولارات، وما زلتم تهولون بالعتمة، العتمة لم تتبدد ولكن أموال المودعين تبخرت".
وقال: "وضعتم خطة للكهرباء بالعام 2010 ووعدتم بتأمين كهرباء 2424 عام 2015. كلها وعود في الهواء ولكن في الواقع سلف للكهرباء من أموال المودعين. تحدثتم عن خطة إنقاذ صيف 2017 وخطة محدثة عام 2019. كما السابق وعود في الهواء ولكن في الواقع سلف للكهرباء من أموال المودعين. صرفتم مئات ملايين الدولارات على مشروع مقدمي الخدمات لتركيب العدادات الذكية (أكثر من مليون عداد)، تبخرت الأموال والواقع أننا بلا عدادات ذكية. صرفتم أيضا مئات ملايين الدولارات على مشروع مقدمي الخدمات لتحسين الجباية والواقع أن قيمة الجباية المتأخرة تساوي مرات ومرات قيمة السلفة المطلوبة اليوم، فمن المسؤول عن جبايتها غيركم؟ تفشلون بالقيام بواجبكم فتستسهلون السطو على أموال الناس من خلال السلفة".
أضاف: "أعطي وزارؤكم كامل حرية التفاوض لإنشاء دير عمار2، فبقيتم أكثر من سنة ونصف دون تحريك ساكن. فاشلون وتستسهلون السطو على أموال الناس من خلال السلفة. إن جوهر العتمة ليس في قرار المجلس الدستوري بتجميد قانون السلفة وإنما في إدارتكم للطاقة منذ سنوات وقد وضعتم كل طاقتكم لتبديد الطاقة في لبنان. العتمة موجودة في إدارتكم الفاشلة، العتمة في قلوبكم ونفوسكم، العتمة هي عتمة المنطق الذي تعتمدون وتسعون من خلاله لذر الرماد في العيون وواقعيا تطلبون سلفة وراء سلفة منذ سنوات مما بدد أموال المودعين. المودعون لا لون سياسي، ولا طائفي لهم. أنكم تسرقون أموال محازبيكم. هم أيضا من المودعين".
وختم: "أسفي على مجتمع أنتج كبار العلماء والفلاسفة في مدرسة تحت السنديانة، لتلف العتمة عقول من يدير شؤونه عندما أصبح له جامعات ومدارس متطورة. أنتم العتمة، لذا رجاء لا تدافعوا عن حقوقنا لأنكم تبددونها كما أموال المودعين في السلف التي تطلبون. ذر للرماد في العيون، استهتار بعقول الناس وهدر ليس للمال العام فقط وإنما أيضا المال الخاص".
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