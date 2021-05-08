لبنان

في العبدة...أطلقوا النار عليه وهو في سيارته وحالته حرجة

Lebanon 24
08-05-2021 | 10:11
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أطلق مجهولون يستقلون سيارة النار على شخصٍ متواجد داخل سيارته من نوع مرسيديس بيضاء اللون في منطقة العبدة عكار، وقد أصيب بعدة طلقات في جسده حيث تم نقله إلى مسشتفى الخير في المنية ووصفت حالته بالحرجة.

وقد تسببت السيارة أيضًا بحالة من الخوف عند الأهالي المتواجدين عند مفترق العبدة وببنين بسبب إطلاق النار العشوائي في الهواء قبل أن تفر إلى جهة مجهولة.
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