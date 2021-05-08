أعلنت وزارة الصحة العامة وصول الشحنة الثالثة عشرة من لقاح فايزر إلى لبنان، وتحتوي على 29250 جرعة لقاح.



وبذلك يكون لبنان قد تسلم حتى الآن 498420 لقاحا من فايزر.



وتذكر الوزارة بأن العدد التفصيلي اليومي والتراكمي للذين حصلوا على اللقاح ينشر يوميا في التقرير اليومي عن كورونا، الصادر عن وزارة الصحة العامة.