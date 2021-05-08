إليكم نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أصدرت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت بتاريخ 5 و 6 أيار 2021، وقد جاءت النتائج وفق التالي:
وجاءت نتائج 5/5/2021 كالتالي:
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 6/5/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)
رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا: شركة AJ وقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالتان إيجابيتان)
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)