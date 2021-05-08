لبنان

كانا يجتازان الطريق... فصدمتهما السيارة

Lebanon 24
08-05-2021 | 21:43
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صدمت سيارة مساء اليوم، شخصين في العقد الرابع، كانا يجتازان طريق عام غادير - بكركي، مما أدى إلى إصابتهما بجروح مختلفة، وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية والصليب الأحمر، وتم نقل الجريحين إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية لتلقي العلاج.
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