كانا يجتازان الطريق... فصدمتهما السيارة

صدمت سيارة مساء اليوم، شخصين في العقد الرابع، كانا يجتازان طريق عام غادير - بكركي، مما أدى إلى إصابتهما بجروح مختلفة، وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية والصليب الأحمر، وتم نقل الجريحين إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية لتلقي العلاج.