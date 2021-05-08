لبنان

قوى بقاعية عن سد القرعون: الجريمة التي تتعرض لها البحيرة من فعل هذه السلطة

Lebanon 24
08-05-2021 | 14:01
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نفذ الحراك الثوري البقاعي اعتصاماً احتجاجياً عند سد بحيرة القرعون في البقاع الغربي، وذلك رفضاً للجريمة البيئية الحاصلة في البحيرة.

وأكد المشاركون في الاعتصام على خطورة ما تتعرض له البيئة خصوصاً البحيرة، كما رفعوا لافتات منددة بسياسات الحكومات اللبنانية تجاه نهر الليطاني وبحيرة القرعون، وهتفوا مطالبين برفع التلوث لما له من انعكاسات سلبية قاتلة ويهدد حياة اللبنانيين كما الثروة السمكية والانتاج الزراعي.

ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فقد اعتبر المعتصمون أن الجريمة التي تتعرض لها البحيرة من فعل هذه السلطة.

 

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