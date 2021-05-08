لبنان

جنبلاط يغرّد عن العاصفة التي نمرّ بها... هذا ما قاله

Lebanon 24
08-05-2021 | 22:47
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غرد النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر، بالقول "في هذه العاصفة التي نمر فيها وحيث ربط البعض التسوية بحساباته الشخصية والاقليمية وحيث خطر الهجرة يهدد كبرى مؤسسات الوطن من عامة وخاصة فانه من الافضل التروي في اطلاق اي موقف قد يزيد من الامور تعقيدا".
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