لبنان

حريق كبير في غابات حقل الخربة عكار.. هكذا تمت السيطرة عليه

Lebanon 24
08-05-2021 | 15:57
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تمكن متطوعو فريق التدخل السريع في مجموعة درب عكار البيئية، عبر الياتهم المعدة والمجهزة حديثا "لزاب" من السيطرة على الحريق الكبير الذي كان اندلع ظهر اليوم في غابات محلة حقل الخربة الوعرة المسالك وذات الانحدارات القوية في خراج بلدة مشمش، بالتعاون مع متطوعي فريق المستجيب الاول التابع لاتحاد بلديات جرد القطيع، وبلدية مشمش التي ساهمت بتأمين صهاريج نقل صغيرة للمياه.

ويستمر المتطوعون بمراقبة موقع الحريق مخافة تجدده، وتمدده لمساحات جديدة.
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