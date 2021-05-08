إسرائيل تبدأ اليوم "مناورة عسكرية كبرى".. وحذر لبناني

كتبت "الأنباء" الكويتية: تحولت الأجواء التحذيرية في لبنان، اعتبارا من نهار الجمعة، الى "المناورة العسكرية الكبرى" التي ستبدأ بها اسرائيل اليوم الأحد. والتي استبقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بتوجيه تحذير مباشر الى اسرائيل من مغبة أي تفكير خاطئ، او اي مغامرة غير محسوبة، ضد الحزب في لبنان.
وفي كلمة له بـ "يوم القدس العالمي" نبه نصر الله الى مغبة المس بقواعد الاشتباك خلال مناوراتها، موضحا ان حزبه، وفي موضوع ترسيم الحدود، لن يتدخل ولم يتدخل، والمسألة عند الدولة اللبنانية.
وتأتي هذه المناورات، فيما فشلت الوساطة الأميركية في ترسيم الحدود المائية الجنوبية بين لبنان واسرائيل، وتبعتها فشل المبادرة الفرنسية على صعيد تشكيل الحكومة.
فقد توقفت مفاوضات الترسيم في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، من دون تحديد موعد جديد بعد رفض لبنان الشروط الأميركية الداعية للالتزام بخط الخبير الأميركي "هوف". ولم تنفع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، في ضخ الأوكسيجين برئة حكومة جديدة، فرجع الى بلاده خائبا من سلطة لاهية ولا جدوى منها، فاتحا باب العقوبات بدءا من منع دخول معرقلي الحكومة الى فرنسا، اضافة الى خطوات اخرى يجري تنسيقها مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيجتمع وزراء خارجيته في بروكسل غدا الاثنين.