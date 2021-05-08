إسرائيل تبدأ اليوم "مناورة عسكرية كبرى".. وحذر لبناني

كتبت "الأنباء" الكويتية: تحولت الأجواء التحذيرية في لبنان، اعتبارا من نهار الجمعة، الى "المناورة العسكرية الكبرى" التي ستبدأ بها اسرائيل اليوم الأحد. والتي استبقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بتوجيه تحذير مباشر الى اسرائيل من مغبة أي تفكير خاطئ، او اي مغامرة غير محسوبة، ضد الحزب في لبنان.

وفي كلمة له بـ "يوم القدس العالمي" نبه نصر الله الى مغبة المس بقواعد الاشتباك خلال مناوراتها، موضحا ان حزبه، وفي موضوع ترسيم الحدود، لن يتدخل ولم يتدخل، والمسألة عند الدولة اللبنانية.

وتأتي هذه المناورات، فيما فشلت الوساطة الأميركية في ترسيم الحدود المائية الجنوبية بين لبنان واسرائيل، وتبعتها فشل المبادرة الفرنسية على صعيد تشكيل الحكومة.