لبنان

الحريري تعرّض لضغوط فرنسية كثيرة.. هذا ما كشفه علوش

Lebanon 24
09-05-2021 | 07:05
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اعتبر نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن السبب الأساسي لزيارة لودريان "كان لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بانتهاء المبادرة الفرنسية"، مستبعدا أي حل بسبب فشل هذه المبادرة.

 

وكشف لـ"الأنباء" الإلكترونية عن "ضغوط كثيرة تعرض لها الرئيس المكلف سعد الحريري من قبل الفرنسيين وآخرها إقتراح لقائه النائب باسيل، وقد اشترط الحريري قبل حصول اللقاء أن يعلن باسيل صراحة تأييده للحكومة وإستعداده لإعطائها الثقة".

 

واتهم علوش الجانب الفرنسي "بعدم المساعدة على حل الأزمة والإكتفاء بإطلاق المواقف التي لم توصل الى نتيجة". وانتقد لقاء قصر الصنوبر "لأن القوى التي التقاها لودريان ليس لها بغالبيتها أي وزن سياسي"، معتبراً أن "مشكلة الحريري أنه كان واثقا جدا بالفرنسيين".

المصدر: الأنباء الالكترونية
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