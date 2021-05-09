"حزب الله" بين دعم عون وباسيل أو الحريري.. ماذا يختار؟

ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أنّه قبل فترة وُجّهت رسالة دبلوماسية من إحدى الدول إلى "حزب الله"، لسؤاله عن موقفه من تشكيل الحكومة، وعمّا إذا كان أمام خيارين؛ الأول هو الذهاب إلى التشكيل سريعاً ودعم الرئيس المكلّف سعد الحريري، والثاني هو الإبقاء على دعم حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، فماذا يختار؟

وكان جواب الحزب مركباً ومعقداً أيضاً، ويفتقد الوضوح في حسم الخيار، إذ قال: "نحن نريد تشكيل الحكومة سريعاً، لكننا أيضاً نحرص على مصالح حلفائنا، ولا نريد إزعاج حليفنا الأساسي". مما يعني أن الحزب لا يريد حسم خياراته، وتأجيل تلك اللحظة في الاختيار بين الحريري أو عون وباسيل.