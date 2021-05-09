لبنان

بكركي لا تزال تنتظر الجواب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-05-2021 | 01:30
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عُلم من أوساط "ميرنا الشالوحي" أن النائب جبران باسيل طلب من البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، في آخر لقاء معه، تجديد مساعيه حيال الوضع الحكومي. وفُهم أنه تمّ التوافق، على حدّ ما تقوله هذه المصادر، على صيغة تقوم على الأسس التالية

 

-لا ثلث معطّلا لأي طرف

-لا نصف زائدا واحدا لأي فريق

-ألا يسمي الرئيس الحريري الوزراء المسيحيين

- أن يسمّي رئيس الجمهورية وزير الداخلية

- أن تُحترم في عملية توزيع الحقائب التوازنات الميثاقية والسياسية

- أن يتشارك الرئيسان عون والحريري في تسمية وزيرين مسيحيين

 

وعُلم أن بكركي أبلغت الرئيس الحريري بواسطة مستشاره الوزير السابق غطاس خوري مضمون ما ابلغها به باسيل، وهي لا تزال تنتظر الجواب

 

في المقابل لا تزال مصادر "بيت الوسط" تعتبر أن العقد الحكومية هي سياسية اكثر منها حكومية، خصوصًا أن البعض لا يزال يراهن على متغيرات إقليمية لفرض شروطه التفاوضية، وذلك من موقع "إنتصار" محوره في الإقليم

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

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