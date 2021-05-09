لبنان

لماذا لا يعطي "حزب الله" رأيه في ترسيم الحدود ؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-05-2021 | 01:55
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بعد رفض الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الإفصاح عن الأسباب التي تجعل الحزب يتجنّب إعطاء رأيه في ترسيم الحدود، تبيّن من خلال مهمة إستقصائية أن هذه الأسباب هي عقائدية أكثر منها سياسية.

 

ووفق مصدر مقرب جدا من الحزب " فان الأمر يتصل بقاعدة شرعية ودينية يتبعها الحزب، لان الاعتراف بأصل الحدود هو إعتراف باصل الوجود، اي وجود الاحتلال الاسرائيلي، كما ان الحزب لا يمكن ان يتبنى وجهة نظر معينة  من خط الحدود سواء كانت في هذا الاتجاه او ذاك ،لان اي تراجع عن هذا الخط في عملية التفاوض سيحرج الحزب امام جمهوره، ناهيك عن تجنبه ان يكون في موقع المتهم بالسعي الى فرض مزارع شبعا جديدة في البحر، كما قال بعض السياسيين اخيرا ".

المصدر: لبنان 24
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