لبنان

في عكّار.. احتراق بسطة بداخلها غالونات بنزين

Lebanon 24
09-05-2021 | 01:54
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أخمدت عناصر مركز الدفاع المدني في ببنين - العبدة في عكّار حريقاً اندلع ليلا داخل بسطة للخضار، في خراج بلدة المحمرة، وفي داخلها غالونات بنزين ومازوت، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وحال التدخل السريع لعناصر الدفاع المدني دون امتداد النيران إلى مولدات الكهرباء المحاذية للبسطة، واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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