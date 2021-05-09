لبنان

دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب الثلاثاء

Lebanon 24
09-05-2021 | 03:32
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صدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية البيان الآتي: "يتم التماس هلال شهر شوال للعام 1442 هجرية بعد غروب شمس يوم الثلاثاء الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 11 أيار الحالي 2021 م.

 

وسوف يؤدي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والعشرين صباح يوم العيد في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، مع مراعاة الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا لأداء صلاة العيد في المساجد.

 

وبسبب الظروف الراهنة وجائحة كورونا، يعتذر مفتي الجمهورية عن عدم استقبال المهنئين".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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