31
o
بيروت
32
o
طرابلس
32
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"بحر بلا بلاستيك"
Lebanon 24
09-05-2021
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت جمعية "انسان للبيئة والتنمية "HEAD حملة التنظيف "بحر بلا بلاستيك" على شاطئ المنصف، بالتعاون مع البلدية والنادي الرياضي والمجتمع المدني الممثل بأهل المنطقة، في حضور رئيس بلدية المنصف خالد صدقة، في إطار مشروع "المجتمع المدني اللبناني يكافح لبحر متوسط خال من البلاستيك" الممول من الإتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الحركة البيئية اللبنانية والتجمع اللبناني للبيئة، تحت اسم "بحر بلا بلاستيك". وشكرت الجمعية للقيمين على هذا المشروع.
تابع
الأكثر قراءة
توقع خطير من ليلى عبد اللطيف.. ما القصة؟
Lebanon 24
توقع خطير من ليلى عبد اللطيف.. ما القصة؟
03:30 | 2021-05-09
09/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وصلت نادين نسيب نجيم إلى المستشفى والدم يغطي وجهها
Lebanon 24
هكذا وصلت نادين نسيب نجيم إلى المستشفى والدم يغطي وجهها
02:00 | 2021-05-09
09/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ الصين سيمر عدة مرات فوق الوطن العربي... و6 دول في مأمن
Lebanon 24
صاروخ الصين سيمر عدة مرات فوق الوطن العربي... و6 دول في مأمن
10:00 | 2021-05-08
08/05/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على أبواب مجاعة نهاية الشهر.. موقع ألماني يدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
لبنان على أبواب مجاعة نهاية الشهر.. موقع ألماني يدق ناقوس الخطر
12:00 | 2021-05-08
08/05/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وضع فنانة على جهاز اوكسجين... ورسالة مؤثرة من نجلها: أرجو الدعاء
Lebanon 24
وضع فنانة على جهاز اوكسجين... ورسالة مؤثرة من نجلها: أرجو الدعاء
11:00 | 2021-05-08
08/05/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:20 | 2021-05-09
"اعتراض على اساس مناطقي".. قوى الامن تنشر صورة لعدد المحاضر بحق المطاعم!
09:18 | 2021-05-09
طوابير السيارات أمام محطة للوقود.. كفى ذلاً (فيديو)
09:08 | 2021-05-09
الدفاع المدني يُنجي البقاع من كارثة!
09:01 | 2021-05-09
ماذا قال وزير الصحة عن موضوع رفع الدعم عن الدواء والمستلزمات الطبية؟
08:17 | 2021-05-09
انخفاض كبير بعدد حالات كورونا في بعلبك الهرمل
07:58 | 2021-05-09
شيخ العقل يشجب الانتهاكات الإسرائيلية في القدس
فيديو
فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!
Lebanon 24
فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!
02:00 | 2021-05-09
09/05/2021 16:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يحتفل باللقب بفوز ساحق على "سامبدوريا"
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يحتفل باللقب بفوز ساحق على "سامبدوريا"
00:00 | 2021-05-09
09/05/2021 16:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة منى زكي لا تشاهد أعمال والدتها الفنية... لماذا؟ (فيديو)
Lebanon 24
ابنة منى زكي لا تشاهد أعمال والدتها الفنية... لماذا؟ (فيديو)
08:00 | 2021-05-08
09/05/2021 16:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact