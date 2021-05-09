لبنان

"بحر بلا بلاستيك"

Lebanon 24
09-05-2021 | 05:12
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أطلقت جمعية "انسان للبيئة والتنمية "HEAD حملة التنظيف "بحر بلا بلاستيك" على شاطئ المنصف، بالتعاون مع البلدية والنادي الرياضي والمجتمع المدني الممثل بأهل المنطقة، في حضور رئيس بلدية المنصف خالد صدقة، في إطار مشروع "المجتمع المدني اللبناني يكافح لبحر متوسط خال من البلاستيك" الممول من الإتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الحركة البيئية اللبنانية والتجمع اللبناني للبيئة، تحت اسم "بحر بلا بلاستيك". وشكرت الجمعية للقيمين على هذا المشروع.
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