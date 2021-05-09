لبنان

جعجع يتضامن مع الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
09-05-2021 | 06:17
A-
A+
Doc-P-820991-637561630749972390.jpg
Doc-P-820991-637561630749972390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيانٍ، تضامن "القوات" مع الشعب الفلسطيني حيال ما يتعرّض له من مضايقات لا تنتهي واضطهاد متواصل وقهر دائم وقمع للمتظاهرين العزّل خصوصا في المسجد الأقصى.

وأشار جعجع إلى أن "ما يجري غير مقبول بكل المقاييس الانسانية والمعايير الدولية، فلا يجوز ان يبقى الشعب الفلسطيني في معاناة لا تنتهي دفاعا عن حقه بالحرية والعيش الآمن والمستقر، والاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي يلتئم غداً الاثنين مطالب باتخاذ كل الخطوات السياسية اللازمة من دعوة مجلس الأمن للانعقاد، إلى استنفار كل الدول الصديقة، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الشعب الفلسطيني وبما يكفل إعادة الاعتبار لحقوقه المشروعة في إقامة دولة تمتلك كل مقومات السيادة، وصولا إلى إنهاء جلجلته التي بدأت منذ ما قبل منتصف القرن الماضي وما زالت مستمرة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:20 | 2021-05-09
09:18 | 2021-05-09
09:08 | 2021-05-09
09:01 | 2021-05-09
08:17 | 2021-05-09
07:58 | 2021-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website