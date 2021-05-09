شيخ العقل يشجب الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

شجب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتمادية، وآخرها الاقتحام العنصري للمسجد الأقصى، الذي يمس بكل القيم وحقوق الإنسان وباحترام الأديان وشعائرها، وهذا ما ليس جديدا على العدو الممعن في اعتداءاته، بفعل الصمت العالمي عن كل جرائمه".

وحيا الشيخ حسن في تصريح، "صمود أبناء القدس والشعب الفلسطيني، الذين يثبتون أن انتماءهم للقضية والأرض أقوى من كل الصلف الإسرائيلي، وسيكتب لهذا الشعب الصابر المثابر تحصيل حقوقه مهما طال الزمن".