انخفاض كبير بعدد حالات كورونا في بعلبك الهرمل

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنّ عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط بلغ 31967 اصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة انخفض بشكل ملحوظ من 6912 الى 2168 حالة مقارنة بالشهر الماضي وحالات الشفاء ارتفعت من 22349 الى 29182 مقارنة بالشهر الماضي و 680 حالة وفاة حتى اللحظة.وطلب خضر من المواطنين الكرام التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء.