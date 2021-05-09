24
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ماذا قال وزير الصحة عن موضوع رفع الدعم عن الدواء والمستلزمات الطبية؟
Lebanon 24
09-05-2021
|
16:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في دارته في بعلبك، وفدا من اللجان الطبية في مستشفيات البقاع، مطالبا بالإسراع بدفع المستحقات المالية المتوجبة للأطباء عن العام 2020 وأربعة أشهر من السنة الحالية.
حسن
ورحب حسن بالوفد، ثم قال: "لا شك أن القطاع الصحي في لبنان يمر بتحديات وتعقيدات نتيجة الظروف التي نعيشها، ولكن هذا لا يعني تخلي الحكومة والمؤسسات الرسمية عن واجبها ودورها لإحقاق حق القطاع الصحي بشكل عام، أكان مستحقات المستشفيات أم أتعاب الأطباء، وإنني أنوه بأدائكم، أطباء ولجانا طبية في المستشفيات، وبمناقبيتكم وأخلاقكم وبانتمائكم وبحرصكم وغيرتكم على هذا المجتمع وعلى المرضى".
أضاف: "لبنان لا يعاني من مشاكل اقتصادية ومالية فقط، بل يعاني اليوم أيضا من رهان على استمرار الخدمات الطبية في ظل الظروف التي نعيشها، ولكن أنا أقول لكل مواطن لبناني، لا تعيشوا هذا الإرهاب والتوتر الداخلي، فالأطباء لن يتركوا المواطن يئن، وهذه أزمة وسوف تمر".
وتابع: "أقول للمسؤول عن المال في البلد وعن كل السياسات المالية، كان الرهان خاطئا من قبلكم بالتقديرات، يجب أن توجدوا الحل لهذا الموضوع، وأن تبادروا وتتحملوا مسؤوليتكم".
وتوجه إلى الأطباء: "مطالبكم محقة أكان بالنسبة إلى مستحقاتكم بموجب القانون الذي صدر عن مجلس النواب بدفع كل التجاوز للأسقف المالية- المصالحات، وللمرة الأولى وزارة الصحة العامة فصلت أتعاب الأطباء عن حقوق المستشفيات، وثانيا مستحقاتكم عن العام 2020". وقال: "نحن أنجزنا كل المطلوب منا، من تحضير جداول ومتابعات وتطبيقات وغيرها، وقريبا ستصل الجداول إلى مصلحة الصرفيات في وزارة المالية. وقد اتصلت اليوم بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مشكورا، وبمعالي وزير المالية الدكتور غازي وزني، الكل يقدر أهمية إنصافكم ودفع حقوقكم، ويقدر موقعكم وصبركم".
ووجه حسن رسالة إلى المنظمات الدولية والngos المتعاقدة مع المستشفيات: "حق الطبيب هو من حق المستشفيات، فاذا كان المستشفى يقبض fresh دولار، ينبغي أن يقبض الطبيب حقه fresh دولار، وإذا كان المستشفى يقبض بسعر صرف المنصة، يقبض الطبيب بسعر صرف المنصة، وأي تجاوز بهذا الموضوع ممنوع. نقابة المستشفيات يجب أن تتحمل مسؤوليتها، ونقابه الأطباء يجب أن تقوم بواجبها، ونحن في وزارة الصحة سندعوهم إلى اجتماع ونبلغهم أن هذا الموضوع غير خاضع لأي مناورة ولا لأي تجاوزات".
وأردف: "في هذا الشهر الفضيل، وبهذا الصبر الذي صبرتموه إن شاء الله حقوقكم سوف تصلكم، نحن اتفقنا على انتداب شخص من وزارة الصحة ابتداء من الغد إلى جانب شخص من وزارة المالية، وأتمنى ان تنتدبوا شخصا من اللجان الطبية للمتابعة، حتى نسرع وتيرة الدفع بأقرب فرصة ممكنة".
وردا على سؤال حول ما يشاع عن رفع الدعم عن الدواء والمستلزمات الطبية، أجاب: "أجريت اتصالا بمصرف لبنان منذ يومين، وبالنسبة إليهم لم يتم رفع الدعم عن القطاع الصحي ومدرجاته، أكان أدوية أم مستلزمات طبية، هناك آلية جديدة تطرح للنقاش معنا، ونحن حاضرون ومتعاونون، ونحن نشعر بالأزمة، ولكن موضوع رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية خط أحمر".
وقال: "من كان شريكا في الهندسات المالية التي أوصلت الوطن والمواطن إلى هذا الحد من العوز والضعف والوهن، يجب أن يتحمل المسؤولية، وغير مسموح التعاطي غير المسؤول من خلال بعض الرسائل الإعلامية التي لا تعنينا، وإنما ما يعنينا هو الموقف. نحن لم نتسلم أي قرار بهذا الشان، ونرفض اتخاذ قرار برفع الدعم من دون الجلوس إلى طاولة مشتركة للبحث بآلية تدريجية تضمن وتحفظ صحة المواطن قبل الحديث عن رفع الدعم عن القطاع الصحي".
وحول ما أثير عن وفاة الشاب محمود الحلبي نتيجة تلقيه لقاح "استرازينيكا"، قال: "شكلت منذ أسبوع لجنة اليقظة الدوائية، وهذه اللجنة من اللجان العلمية في الوزارة التي تتتبع كل الأحداث والأعراض الجانبية التي قد تنشأ عن استعمال اللقاح أو أي دواء، الوزارة تتتبع هذه الحالات وترى إذا كان هناك ثمة ترابط بين اللقاح وبعض الحالات أو العوارض أو الوفيات المحدودة التي حصلت".
وأكد أن "لا شيء محسوما، وعندما يصبح التقرير جاهزا سنعلن عنه بكل شفافية، وأتمنى على كل من يطل عبر وسائل الإعلام أن يتناول الموضوع بشكل مهني وليس بشكل استعراضي، الآن ليس وقت ترهيب الناس، في الوقت الذي نحقق فيه نتائج جيدة على مستوى مكافحة الوباء أو على مستوى رفع نسبة التمنيع، وكل من يتناول هذا الموضوع يجب أن يعرف أنه يتحمل مسؤولية اخلاقية وقانونية، لأنه من غير المسموح أن يصبح اللقاح وجهة نظر وموضوع تجاذب".
وختم حسن: "لدينا في وزارة الصحة العامة لجنة علمية تتقصى، وعندما يكون هناك ربط نعلن عن ذلك، ولكن المعطيات حتى الآن لا تشير إلى هذا الترابط اللصيق والوثيق بين اللقاح وبين بعض الوفيات".
معدراني
بدوره تحدث الدكتور سليمان معدراني باسم اللجان الطبية في مستشفيات البقاع، فشكر حسن "على استقباله الكريم لنا في منزله، وقد لمسنا خلال اللقاء كل الخير والتجاوب، فالوزير حسن مع نصرة الأطباء وإنصافهم، وهو إلى جانبنا لتحصيل حقوقنا. ونحن كأطباء نعده بأن نبقى في الموقع الأمامي بوجه الوباء ومساعدة المرضى".
تابع
الأكثر قراءة
توقع خطير من ليلى عبد اللطيف.. ما القصة؟
Lebanon 24
توقع خطير من ليلى عبد اللطيف.. ما القصة؟
03:30 | 2021-05-09
09/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وصلت نادين نسيب نجيم إلى المستشفى والدم يغطي وجهها
Lebanon 24
هكذا وصلت نادين نسيب نجيم إلى المستشفى والدم يغطي وجهها
02:00 | 2021-05-09
09/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا أخطر ما قاله لودريان
Lebanon 24
هذا أخطر ما قاله لودريان
01:15 | 2021-05-09
09/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تُشعل مواقع التواصل.. شاهدوا إطلالتها المثيرة
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تُشعل مواقع التواصل.. شاهدوا إطلالتها المثيرة
03:00 | 2021-05-09
09/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 13 ألف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 13 ألف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:14 | 2021-05-09
09/05/2021 02:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:27 | 2021-05-09
الجميل: الخارج ينظر الى بديل عن السلطة القائمة
13:11 | 2021-05-09
ماذا يجري في انطلياس؟
12:54 | 2021-05-09
إخماد حريقين في شقرا ودوبية وفي بلدة محبيب
12:47 | 2021-05-09
"يُسرى" غادرت منزلها ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟
12:40 | 2021-05-09
نواب كسروان الفتوح وجبيل: للسماح للمطاعم بالعمل خلال الاعياد
12:37 | 2021-05-09
حول الدعم والودائع... بيان هام من مصرف لبنان
فيديو
فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!
Lebanon 24
فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!
02:00 | 2021-05-09
09/05/2021 20:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يحتفل باللقب بفوز ساحق على "سامبدوريا"
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يحتفل باللقب بفوز ساحق على "سامبدوريا"
00:00 | 2021-05-09
09/05/2021 20:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة منى زكي لا تشاهد أعمال والدتها الفنية... لماذا؟ (فيديو)
Lebanon 24
ابنة منى زكي لا تشاهد أعمال والدتها الفنية... لماذا؟ (فيديو)
08:00 | 2021-05-08
09/05/2021 20:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact