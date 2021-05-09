لبنان

الدفاع المدني يُنجي البقاع من كارثة!

Lebanon 24
09-05-2021 | 09:08
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تمكن عناصر الدفاع المدني في مركز القاع بالبقاع الشمالي، رغم امكاناته المحدودة، من إخماد حريق شب في غرفة بسهل القاع، تحتوي مولدا للكهرباء وبراميل مازوت، من دون تسجيل إصابات بشرية.
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