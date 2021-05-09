الدفاع المدني يُنجي البقاع من كارثة!

تمكن عناصر الدفاع المدني في مركز القاع بالبقاع الشمالي، رغم امكاناته المحدودة، من إخماد حريق شب في غرفة بسهل القاع، تحتوي مولدا للكهرباء وبراميل مازوت، من دون تسجيل إصابات بشرية.