لبنان

"اعتراض على اساس مناطقي".. قوى الامن تنشر صورة لعدد المحاضر بحق المطاعم!

Lebanon 24
09-05-2021 | 09:20
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نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر حسبها على "تويتر" جدولاً يظهر عدد المطاعم التي نظم لها مخالفات في عدد من المدن وعلّقت: "عند قيام دوريات بتنظيم محاضر بحق المطاعم المخالفة لقرار التعبئة، تواجه احياناً باعتراض على اساس مناطقي وهذا مؤسف، انّنا نقوم بتنفيذ القرارات من دون تمييز ووفق الإمكانيات المتاحة، كما يظهر الجدول المرفق".

 

عند قيام دوريات بتنظيم محاضر بحق المطاعم المخالفة لقرار التعبئة، تواجه احياناً باعتراض على اساس مناطقي وهذا مؤسف، انّنا نقوم بتنفيذ القرارات من دون تمييز ووفق الإمكانيات المتاحة, كما يظهر الجدول المرفق#التزامك_أمانك pic.twitter.com/hu69NacSN7

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