نقابة الأطباء: إضراب تحذيري احتجاجا على القرار في قضية إيللا طنوس

أعلن نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف، في بيان، خلاصة الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة بشأن قرار القاضي طارق بيطار في قضية الطفلة إيللا طنوس:

- إعلان الإضراب التحذيري ابتداء من يوم الإثنين في 10 أيار ولمدة أسبوع.

- اعتصام رمزي أمام قصر العدل يوم الاثنين ظهرا.

- زيارة وزيرة العدل لإيجاد حل قضائي عادل والسعي لإبطال مفاعيل الحكم قضائيا أو عبر قانون.

- اجتماع اللجنة القضائية ولجنة التحقيقات في النقابة لمناقشة التقرير والوصول الى رأي موحد.