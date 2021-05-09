تيمور جنبلاط: انا لست قائدا انا سياسي شاب



أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أن "الثقة هي عنصر مكون لأي علاقة، أكانت شخصية أو مهنية، فالثقة تقود للحوار، والحوار إلى التسوية، والتسوية إلى حل لأي مشكلة تمر بها"، مشيرا إلى أن "البلد ينهار بسبب نظامه، نظام المحاصصة، والحكومة مسؤولة عن سوء إدارة الازمة المالية خلال السنوات الماضية، وتقريبا معظم المؤسسات قد انهارت، ثم اجتاح كوفيد 19 وكان انفجار مرفأ بيروت ما جعل من الصعب على الأجيال الشابة ان تثق بالحكومة في اي أمر يتعلق بالسياسة، ونحن نعيش حاليًا في وضع متشنج جدًا، لأن الأفرقاء السياسيين لا يتوافقون مع بعضهم البعض القادة السياسيون لا يثقون ببضعهم البعض، ولسوء الحظ أيضًا حتى أفرقاء المجتمع المدني لا يثقون ببعضهم البعض.

واضاف "المشكلة هي أننا نعيش في الشرق الاوسط، والتغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها بل يحدث من خلال الصبر والمحاولة المرة تلو الأخرى، وما نحتاجه بالنسبة لأمثالي من الجيل الصاعد هو العودة نحو نظام إقتصادي يضمن العدالة الإجتماعية، ويضمن للجيل الصاعد أن يحلم بالمزيد، والسبيل الوحيد لذلك هو الحوار بين الأفرقاء السياسيين او بعضهم والمجتمع المدني كذلك، للتخطيط للمستقبل وللتعلم من أخطاء الماضي ومعرفة الاخطاء التي قمنا بها في الحاضر".



وأكد جنبلاط: "أنا لست قائدًا، أنا سياسي شاب مثل كثيرين، ولدي تحدً إضافي يعيق جهودي، هو عندما ينظر إلي الناس فإنهم ينظرون إلى شخص ينتمي إلى هذا النظام السياسي، فهذه مشكلة بحد ذاتها.

وردا على سؤال حول كيف يمكن بناء هذه الثقة من خلال تجربته، أجاب جنبلاط: "السبيل الوحيد الآن من أجل التقدم إلى الأمام هو أن نقنع الناس أن هناك نوايا فعلية للقيام بإصلاحات سياسية وإقتصادية. وعلى صعيد تجربتي الشخصية كإبن سياسي فإن الطريق الوحيد بالنسبة لي هي أن يصدق الناس وأقنعهم بأنني قادر على التغيير من الداخل إلى الخارج، وعلى صعيد الوطن الاهم هو تشكيل حكومة تتناغم مع ما يطلبه المجتمع الدولي، وإجراء إنتخابات على أساس قانون إنتخاب غير طائفي لإعطاء فرصة لكل أفرقاء المجتمع المدني والأجيال الشابة لدخول البرلمان وتحديد مستقبلها السياسي، هذا أهم أمر".



ورأى جنبلاط انه "في لبنان الوضع صعب من حيث الممارسة، يمكن للمجتمع المدني أن يحدث تغييرا كبيرا خصوصا من حيث الشفافية في الإدارات الحكومية والمؤسسات المالية، ولكن عندما يأتي الامر إلى السياسة، فإن سياستنا معقدة لأنها تعتمد على ما يحدث حولنا، ولا أدري إذا كنا نستطيع القيام بأكثر من ذلك حيال هذا الامر لأنه مهما حدث في لبنان فإن أي أمر يحدث حولنا يمكن أن يؤثر على ما يحدث في لبنان. .